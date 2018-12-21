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Utair временно перестала платить по части кредитов

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Авиаперевозчик Utair приостанавливает выплаты по семилетним кредитным обязательствам. Это часть стратегии компании по реструктуризации долгов.

Сейчас компания в приоритетном порядке оплачивает услуги коммерческих организаций и предприятий, занимающихся снабжением топлива, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Utair учёл неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли и принял решение в первую очередь осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению безопасности полётов», — объяснил генеральный директор Utair.

Такое решение позволит собрать деньги для процентных расходов в летний сезон, когда прибыль будет высокой. По кредитам на 12 лет выплаты прошли вовремя и без сокращений, отмечается в сообщении.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о компенсации роста цен на топливо для авиакомпаний. Выплата будет носить единовременный характер, говорится в списке поручений главы государства по итогам президиума Госсовета.


#Авиация #UTair
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