Utair временно перестала платить по части кредитов

Авиаперевозчик Utair приостанавливает выплаты по семилетним кредитным обязательствам. Это часть стратегии компании по реструктуризации долгов.
Сейчас компания в приоритетном порядке оплачивает услуги коммерческих организаций и предприятий, занимающихся снабжением топлива, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Utair учёл неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли и принял решение в первую очередь осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению безопасности полётов», — объяснил генеральный директор Utair.
Такое решение позволит собрать деньги для процентных расходов в летний сезон, когда прибыль будет высокой. По кредитам на 12 лет выплаты прошли вовремя и без сокращений, отмечается в сообщении.
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о компенсации роста цен на топливо для авиакомпаний. Выплата будет носить единовременный характер, говорится в списке поручений главы государства по итогам президиума Госсовета.