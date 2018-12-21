Utair временно перестала платить по части кредитов

https://news.ru/storage/news/ac001c4422baf26f3edc774a9696fe5f/d8b759eb-a6c9-4129-829b-88e264ea545a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Авиаперевозчик Utair приостанавливает выплаты по семилетним кредитным обязательствам. Это часть стратегии компании по реструктуризации долгов.

Сейчас компания в приоритетном порядке оплачивает услуги коммерческих организаций и предприятий, занимающихся снабжением топлива, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Utair учёл неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли и принял решение в первую очередь осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению безопасности полётов», — объяснил генеральный директор Utair.

Такое решение позволит собрать деньги для процентных расходов в летний сезон, когда прибыль будет высокой. По кредитам на 12 лет выплаты прошли вовремя и без сокращений, отмечается в сообщении.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о компенсации роста цен на топливо для авиакомпаний. Выплата будет носить единовременный характер, говорится в списке поручений главы государства по итогам президиума Госсовета.