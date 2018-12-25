Проректор РАНХиГС назвал секрет карьерного роста

Чтобы расти по карьерной лестнице и добиваться успеха в жизни, надо всё время осваивать новое, учиться, рассказывает проректор РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов в эксклюзивном интервью News.ru.
«Если не будешь менять знания и систему мышления, придётся менять работу», — рассуждает Мясоедов.
Чтобы студенты и уже взрослые люди могло постоянно учиться и получать новые знания, в российской системе образования необходимо отказаться от лекций, убеждён Мясоедов.
Сейчас более половины российских выпускников школы получают образование в колледжах, писал ранее News.ru со ссылкой на слова министра просвещения Ольги Васильевой.