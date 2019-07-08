https://static.news.ru/photo/e5401c90-a155-11e9-9a6b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MMK.Steel/facebook.com

Технологию изготовления проката из листовой криогенной стали марки 0Н9 представили на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Её разработали на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Она прочнее и дешевле аналогов, что делает её востребованной при реализации проектов криогенной техники, строительстве объектов транспортировки, использования и хранения компримированного и сжиженного природного газа, — сообщили URA.RU в пресс-службе комбината.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2019» открылась в понедельник, 8 июля. Во вторник, 9 июля, на ней запланировано выступление президента РФ Владимира Путина. Как писал News.ru, в 10-й выставке в Екатеринбурге примет участие Турция.