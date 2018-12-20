USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Управделами президента стало лидером по новогодним закупкам

Александр Авилов/АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

Федеральные органы власти и госкорпорации потратят на встречу Нового года 141 млн рублей. Лидером стало Управделами президента, на втором месте — Минобороны, на третьем — Генпрокуратура.

Управление делами президента заложило на новогодние хлопоты 35,9 млн рублей. Основная статья расходов (13,1 млн рублей) — праздничный приём Владимира Путина, который состоится 27 декабря в Большом театре. Подарки для участников приёма обойдутся ещё почти в 7 млн рублей. На эти средства купят чайные наборы с гжельской росписью в подарочной упаковке по восемь тысяч рублей за штуку. В Государственном Кремлёвском дворце пройдёт праздничный концерт, который обойдётся бюджету в 4,1 млн рублей. Также Управделами президента планирует закупить новогодние конфетные подарки и расписные пряники на 600 тысяч рублей. На другие подарки и сувенирную продукцию уйдёт 11 млн рублей, пишет РБК.

Минобороны выделило на новогодние закупки 27 млн рублей. На эти средства военное ведомство закупает подарки для своих сотрудников и их детей, а также проведёт праздничные корпоративы. Подробности большей части закупок закрыты согласно постановлению кабмина «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны и безопасности государства».

Генпрокуратура потратит  25 млн рублей на сувенирную продукцию, картины с изображением здания надзорного ведомства, подарочные часы и расписную посуду.

Росгвардия на 20,5 млн рублей закупит детские новогодние подарки через ФГУП «Охрана» для 20 тысяч детей своих сотрудников.

Минфин на 2,8 млн рублей закупит новогодние украшения в многофункциональном комплексе ведомства в подмосковном Домодедово. В здании министерства поставят трон для Деда Мороза, светодиодные ёлки для внутренних помещений и пятиметровую уличную ёлку.

Росатом намерен провести новогодний корпоратив в формате квеста в главном здании госкорпорации. Тендер закрытый, в связи с чем его победитель и цена вопроса неизвестны.

Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России перед новогодними праздниками приобретает сувенирные швейные машинки, отпариватели и пылесосы. Бытовая техника обозначена как «сувенирная продукция». Также тюремное ведомство обзаведётся водочными штофами в форме Спасской башни Кремля, чайными парами «Утро президента», самоварами и новогодними украшениями.

Подведомственное «Ростеху» АО «НПО «Высокоточные комплексы» закупает 500 стеклянных шаров, внутри которых среди елей и снега расположен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в арктической раскраске. Один такой сувенир обойдётся бюджету примерно в 4000 рублей.

В тендерах, объявленных Госдумой, среди сувениров есть флешки из карельской берёзы, панно с изображением здания нижней палаты, икорницы с гжельской росписью, а также каменные и деревянные фигурки медведей.

По данным Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», всего федеральные и региональные госструктуры в 2018 году потратят на новогодние мероприятия и подарки 4,6 млрд рублей. Центр изучил 3879 предновогодних торгов, в том числе отменённые закупки. Из них 1778 закупок (45,8%) прошли с участием одного поставщика.

Ранее News.ru также изучил сайт госзакупок и узнал, на что госпредприятия идут ради празднования Нового года. Порой эти расходы не всегда оправданы.


#закупки #новыйгод
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
экономика 06:51, 20 декабря 2018
Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла новую инвестпрограмму
общество 04:34, 20 декабря 2018
Половина россиян сэкономит на новогодних подарках
общество 06:59, 19 декабря 2018
Массовое сокращение грозит россиянам после Нового года
Лента новостей
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
политика 12:16
Владимир Путин начал большую пресс-конференцию
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
Другие новости
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
экономика 12:14
Путин: инфляция в России превысит 4% по итогам года
экономика 11:43
Курс доллара вырос на 26 копеек
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top