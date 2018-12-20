Управделами президента стало лидером по новогодним закупкам

https://news.ru/storage/news/cacb164ad660330accd9860cde2bb9c5/0f3083ab-e61f-4f7b-9717-32432eaad2b1_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Федеральные органы власти и госкорпорации потратят на встречу Нового года 141 млн рублей. Лидером стало Управделами президента, на втором месте — Минобороны, на третьем — Генпрокуратура.

Управление делами президента заложило на новогодние хлопоты 35,9 млн рублей. Основная статья расходов (13,1 млн рублей) — праздничный приём Владимира Путина, который состоится 27 декабря в Большом театре. Подарки для участников приёма обойдутся ещё почти в 7 млн рублей. На эти средства купят чайные наборы с гжельской росписью в подарочной упаковке по восемь тысяч рублей за штуку. В Государственном Кремлёвском дворце пройдёт праздничный концерт, который обойдётся бюджету в 4,1 млн рублей. Также Управделами президента планирует закупить новогодние конфетные подарки и расписные пряники на 600 тысяч рублей. На другие подарки и сувенирную продукцию уйдёт 11 млн рублей, пишет РБК.

Минобороны выделило на новогодние закупки 27 млн рублей. На эти средства военное ведомство закупает подарки для своих сотрудников и их детей, а также проведёт праздничные корпоративы. Подробности большей части закупок закрыты согласно постановлению кабмина «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны и безопасности государства».

Генпрокуратура потратит 25 млн рублей на сувенирную продукцию, картины с изображением здания надзорного ведомства, подарочные часы и расписную посуду.

Росгвардия на 20,5 млн рублей закупит детские новогодние подарки через ФГУП «Охрана» для 20 тысяч детей своих сотрудников.

Минфин на 2,8 млн рублей закупит новогодние украшения в многофункциональном комплексе ведомства в подмосковном Домодедово. В здании министерства поставят трон для Деда Мороза, светодиодные ёлки для внутренних помещений и пятиметровую уличную ёлку.

Росатом намерен провести новогодний корпоратив в формате квеста в главном здании госкорпорации. Тендер закрытый, в связи с чем его победитель и цена вопроса неизвестны.

Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России перед новогодними праздниками приобретает сувенирные швейные машинки, отпариватели и пылесосы. Бытовая техника обозначена как «сувенирная продукция». Также тюремное ведомство обзаведётся водочными штофами в форме Спасской башни Кремля, чайными парами «Утро президента», самоварами и новогодними украшениями.

Подведомственное «Ростеху» АО «НПО «Высокоточные комплексы» закупает 500 стеклянных шаров, внутри которых среди елей и снега расположен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в арктической раскраске. Один такой сувенир обойдётся бюджету примерно в 4000 рублей.

В тендерах, объявленных Госдумой, среди сувениров есть флешки из карельской берёзы, панно с изображением здания нижней палаты, икорницы с гжельской росписью, а также каменные и деревянные фигурки медведей.

По данным Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», всего федеральные и региональные госструктуры в 2018 году потратят на новогодние мероприятия и подарки 4,6 млрд рублей. Центр изучил 3879 предновогодних торгов, в том числе отменённые закупки. Из них 1778 закупок (45,8%) прошли с участием одного поставщика.

Ранее News.ru также изучил сайт госзакупок и узнал, на что госпредприятия идут ради празднования Нового года. Порой эти расходы не всегда оправданы.