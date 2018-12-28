Уложено 380 км «Северного потока — 2»

https://news.ru/storage/news/6e060f841e99f428ccb71993af352107/3ce70e1f-d12a-4ded-bea2-b9c9b70bc1f2_850.jpg Aксель Шмидт/Nord Stream 2

«Газпром» построил более 380 км трубопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Как рассказал Миллер, на северо-западе идёт строительство новых мощностей в направлении Усть-Луги. Именно в этом месте будет начинаться «Северный поток — 2». Укладка труб в акватории Балтийского моря стартовала в сентябре, и по состоянию на сегодняшний день уложено около 380 км трубопровода.

По словам Миллера, сейчас работа ведётся в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и на береговых участках в Германии и России.

News.ru сообщал, что в немецкой партии «Зелёные» отмечают, что газопровод «Северный поток — 2» не приведёт к тотальной зависимости Европы от России, но подтолкнёт страны к тесному сотрудничеству.