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Подрядчики заменят за свой счёт уложенный в снег асфальт

Ермаков Дмитрий/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

В России учащаются случаи, когда плохо выполненный ремонт дороги компания-подрядчик переделывает за свой счёт.

По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), за четыре месяца в разных регионах страны было зафиксировано более ста случаев вопиющего нарушения технологии ремонта дороги. Часто рабочие укладывают асфальт в лужи и сугробы. Большинство из них зафиксировано в Центральном федеральном округе.

На втором месте Северо-Западный округ, дальше — Приволжский округ, Сибирь и Урал. Недовольные выполненной работой заказчики всё чаще требуют от подрядчиков переложить асфальт заново, но уже за свой счёт. Так произошло в Челябинске, Якутске, Ростове-на-Дону и других городах.

Многие жители, активисты Народного фронта, замечая подобные нарушения, сообщают об этом в ОНФ, откуда жалобы направляются в органы власти. Модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, что за четыре месяца от правительства поступило более полусотни ответов.

«В каждой такой истории подрядчики, допустившие ошибки, должны быть привлечены к ответственности и переделать работу за свой счет», — заявил он.

Ранее, News.ru писал о том, что Информационный центр транспортного комплекса Москвы призвал водителей быть аккуратными на дорогах или пересесть на общественный транспорт из-за сложных метеорологических условий.


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