Украинский банк оштрафовал Россию из-за потери Крыма

Госбанк Украины Ощадбанк начислил России штраф в $5 млн из-за неоплаченного долга в $1,3 млрд. Российские власти должны кредитной организации столь большую сумму за утрату Крыма и, как следствие, инвестиций на полуострове.
Как пояснил глава финансового учреждения Андрей Пышный, в день начисляется по $97 тыс. Топ-менеджер отметил, что сумма рассчитывается с момента, когда было вынесено судебное решение, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, суд в Париже 26 ноября 2018 года решил удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причинённых в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. В банке тогда отметили, что являются первой компанией, выигравшей дело против России по убыткам, полученным из-за потери региона.