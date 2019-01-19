Украинский банк оштрафовал Россию из-за потери Крыма

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Госбанк Украины Ощадбанк начислил России штраф в $5 млн из-за неоплаченного долга в $1,3 млрд. Российские власти должны кредитной организации столь большую сумму за утрату Крыма и, как следствие, инвестиций на полуострове.

Как пояснил глава финансового учреждения Андрей Пышный, в день начисляется по $97 тыс. Топ-менеджер отметил, что сумма рассчитывается с момента, когда было вынесено судебное решение, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, суд в Париже 26 ноября 2018 года решил удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причинённых в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. В банке тогда отметили, что являются первой компанией, выигравшей дело против России по убыткам, полученным из-за потери региона.