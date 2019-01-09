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Украинцев предупредили о росте цен на газ

Simon Belcher/imagebroker.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

С 1 мая текущего года стоимость газа для населения Украины вырастет на 15%, а с 2020 года цены на газ для граждан страны будут полностью соответствовать рыночным.

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), правительство Украины приняло постановление о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26% с 1 ноября 2018 года, и ещё на 15% — с 1 мая 2019 года.

Изменение тарифов, как отмечается в документе, направлено на улучшение функционирования газового рынка Украины.

Повышение цен на газ для населения является главным условием МВФ для предоставления Киеву очередного транша помощи.

С 1 ноября 2018 года стоимость газа уже выросла на 23,5% — до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Ранее News.ru писал о том, что на Украине значительно сократились запасы газа. В настоящий момент в подземных хранилищах находится 13,38 млрд кубометров. 6 января в страну за сутки поступило 2,5 млн кубометров голубого топлива из Словакии, 2,8 млн — из Венгрии, 1,56 млн — из Польши. 


#МВФ #украина #тарифы #газопровод
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