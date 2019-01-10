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Киев утвердил состав делегации на переговоры с РФ и ЕС

Павел Климкин facebook.com/pavloklimkin.ua

Павел Климкин

экономика [ версия для печати ]

Кабинет министров Украины на заседании одобрил состав делегации на очередной раунд трехсторонних консультаций, которые пройдут между Киевом, Брюсселем и Москвой. Стороны должны обсудить вопросы транспортировки газа после 2019 года.

Согласно проекту протокольного решения, делегацию возглавит министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В состав также войдут замминистры иностранных дел и энергетики, постпред Украины при ЕС и его заместитель, а также глава департамента по вопросам развития ТЭК и ЖКХ.

Кроме того, участие в переговорах примут глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, исполнительный директор этой компании, глава украинского регулятора НКРЭКУ и советник главы МИДа.

Второй раунд переговоров пройдёт 21 января в Брюсселе.

Ранее глава «Нафтогаза» сообщил, что компания может пересмотреть иск к «Газпрому» на сумму более $12 млрд, но только при заключении нового долгосрочного контракта, писал News.ru.

С лета 2018 года украинская компания пытается взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Стокгольмский арбитраж в декабре обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. В марте «Газпрому» удалось обжаловать данное решение. А 30 мая украинская государственная компания объявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом её ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.


#украина #Газпром #евросоюз #Нафтогаз
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