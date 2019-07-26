В «Нафтогазе» заявили, что не получал никаких предложений от «Газпрома» по краткосрочному контракту на транзит газа после 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба корпорации в Facebook.
Официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс — это, вероятно, тестирование боем, — говорится в публикации.
При этом в «Нафтогазе» отметили вероятность того, что официальное письмо ещё не дошло до адресата.
26 июля источники сообщили