Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В «Нафтогазе» заявили, что не получал никаких предложений от «Газпрома» по краткосрочному контракту на транзит газа после 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба корпорации в Facebook.

Официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс — это, вероятно, тестирование боем, — говорится в публикации.

При этом в «Нафтогазе» отметили вероятность того, что официальное письмо ещё не дошло до адресата.

26 июля источники сообщили Reuters, что Москва намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу. Такие меры позволят успеть завершить строительство альтернативного газопровода, пояснили собеседники агентства, писал News.ru. 

 

 

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