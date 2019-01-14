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Берлин ответил на угрозы США о санкциях за «Северный поток — 2»

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Немецких политиков возмутили угрозы американского посла Ричарда Гренелла ввести санкции для германских участников проекта «Северный поток — 2».

Заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази подверг жёсткой критике выступление американского дипломата. Он напомнил, что возможные санкции будут противоречить международному праву.

«У посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — констатировал политик.

Кроме того, недовольство высказал и замглавы Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер. Он напомнил Гренеллу, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли.

Не остался в стороне и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт. Заявление посла США он назвал «неприемлемым односторонним повышением тона», пишет Spiegel.

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс неоднократно просил Гренелла, призывающего Европу отказаться от строительства газопровода по политическим мотивам, держаться подальше от «Северного потока — 2», так как этот экономический проект способен обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Ранее News.ru писал о том, что американский посол в Германии Ричард Гренелл отправил в адрес ряда компаний ФРГ письма с предупреждением о том, что участие в строительстве «Северного потока — 2» может повлечь за собой санкции США. Свои угрозы дипломат обосновал тем, что из-за запуска газопровода поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными, и Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности. 


#сша #северныйпоток-2 #германия
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