https://static.news.ru/photo/c7a1b1e8-a165-11e9-917b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Профильные структуры правительства проработают возможность освобождения от уплаты НДС участников рынка обращения с мусором. От налога хотят освободить такие услуги, как обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов.

Кроме того, мусоровозы планируется освободить от платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.

Такие поручения вице-премьера РФ Алексея Гордеева Минфину, Минприроды, Минтрансу и ФАС опубликованы на сайте правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал вопрос о мусорной реформе. По его словам, эта проблема должна быть решена оперативно. По мнению главы государства, результаты этих преобразований россияне должны почувствовать уже сейчас, писал News.ru.

«Мусорная реформа» направлена на улучшение правил обращения с ТКО, ликвидацию нелегальных свалок и создание заводов по переработке и утилизации мусора.