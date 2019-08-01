https://static.news.ru/photo/e4cee7d0-b449-11e9-b682-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Все участники реализации проекта «Северный поток — 2» намерены воплотить его в жизнь. Поэтому говорить о возможных последствиях введения США санкций против участвующих в строительстве компаний преждевременно, заявили в представительстве компании-оператора Nord Stream 2 AG.
Там отметили, что пока изучают и оценивают новый американский законопроект о ведении ограничительных мер.
Энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов взяли на себя обязательство инвестировать в проект почти по €1 млрд каждая, и более тысячи компаний из 25 стран работают над ним и полностью привержены цели довести проект до конца, — цитирует официального представителя ПРАЙМ.
Ранее News.ru писал, что комитет Сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против участников проекта «Северный поток — 2». Законопроект предусматривает запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции страны активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.