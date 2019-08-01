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Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-июля 2019 года составила $65,27 за баррель. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял $69,43 за баррель.

В июле 2019 года цена сложилась в размере $63,34 за баррель, в то время, как в 2018 году она достигала $72,87 за баррель, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина...