https://static.news.ru/photo/0aeaad72-9362-11e9-be49-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Claudio Santisteban/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спрос на долларовые еврооблигации с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд. По мнению участников рынка, ориентиры доходности снижены.

В данный момент спрос со стороны инвесторов превышает $6 млрд на два доразмещаемых выпуска евробондов, — цитирует ТАСС источник на финансовом рынке.

Как считает другой собеседник агентства, в ходе размещения ориентир доходности по евробондам снижается. Для выпуска-2029 он составляет около 3,95%, для выпуска-2035 — 4,35–4,45%.

Ранее ориентир доходности по бумагам составлял 4% и 4,5%.

Как писал News.ru, во время Петербургского международного экономического форума вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Минфин России планирует ещё раз выйти на рынок внешних займов с новым выпуском евробондов.

В марте Минфин разместил 15 тыс. еврооблигаций на $3 млрд с датой погашения в марте 2035 года. Кроме того, ведомство выпустило бумаги 2025 года на €750 млн. Ставка по долларовым бондам составила 5,1%, а по бондам в евро — 2,375%.