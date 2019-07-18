https://static.news.ru/photo/2dce7706-a901-11e9-82f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/imago-images.de/Global Look Press

Заявки на участие в новой системе поддержки экспорта и спроса подали УАЗ и «Мазда-Соллерс». Речь идёт о корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК).

Она предполагает долгосрочные обязательства компаний по росту экспорта. Участников КППК назовут до конца 2019 года. Об этом в интервью газете « Коммерсант » рассказал владелец и глава совета директоров «Соллерса» Вадим Швецов.

В обмен за участие в КППК компании получат доступ к банковской субсидии: с 2020 года государство сможет субсидировать 4,5 процентного пункта по кредитам экспортёрам.

Также компании смогут рассчитывать на преференциальный доступ, логистическую субсидию, компенсирующую часть затрат на перевозку продукции, и льготный лизинг.

Ранее News.ru сообщал, что самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом, которые можно купить на российском рынке, назвали эксперты. Первое место занимает Renault Duster. «Авансом» в данном списке оказался российский УАЗ «Патриот». Его полноприводная версия с коробкой-автоматом ожидается во втором полугодии.