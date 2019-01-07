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Туристы станут оплачивать свой выезд из Японии

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Поездки в Японию стали дороже из-за нового налога на выезд из страны. С каждого иностранного пассажира, покидающего Страну восходящего солнца морем или самолётом, с 7 января взимается сбор в 1000 иен (около $10).

Новый закон действует для граждан всех стран. Успеют избежать лишних трат туристы, купившие билеты до указанной даты, сообщает РИА Новости.

Введённый налоговый сбор теперь будет включаться в цену обратного билета на самолёт или судно наряду с другими сборами. Налог не коснётся детей до двух лет, транзитных пассажиров, попавших под депортацию и оказавшихся в стране из-за ЧП.

Средства, собранные благодаря нововведению, в Японии собираются потратить на развитие инфраструктуры к Олимпиаде 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что Япония проконтролирует туристов через Wi-Fi. Власти города Киото представили тестовую версию новой системы, которая будет собирать данные о том, как много посетителей находятся в том или ином природном уголке, а также то, как долго они там находятся, отслеживая активные сигналы Wi-Fi.


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