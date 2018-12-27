Турецкий НПЗ SOCAR начинает продажу готовой продукции

Построенный в Турции компанией SOCAR Turkiye Enerji НПЗ STAR с января будущего года начнёт продажу готовой продукции. Об этом рассказал генеральный директор завода Месут Ильтер.
По словам Ильтера, согласно планам, НПЗ STAR должен выйти на полную мощность в начале 2019 года. Первая символическая партия готовой продукции произведённой на заводе будет передана нефтехимическому комплексу Petkim, а с января будущего года вся произведенная на НПЗ продукция будет направляться на продажу, передаёт слова директора агентство Anadolu.
Ильтер отметил, что в процессе тестирования НПЗ никаких серьёзных проблем, требующих дополнительных расходов, выявлено не было.
Стоимость НПЗ STAR составила $6,3 млрд, из которых 90% средств освоено, отметил руководитель.
«Однако, SOCAR Turkiye Enerji планирует дополнительные инвестиции, что приведет к суммарному росту инвестиций до $7 млрд. Дополнительные средства будет вложены до 2021 года. Они будут направлены на увеличение складских мощностей НПЗ STAR и на работы, связанные со строительством в Измире второго нефтехимического комплекса», - заявил Ильтер.
НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Деятельность НПЗ обеспечит сырьём нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьём для химической промышленности.