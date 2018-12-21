Турцию позвали в партнёры РФ на выставку «Иннопром»

https://news.ru/storage/news/8bea1d50d3fb27446fb7549916d05514/6dfc806f-fefd-4f40-929f-3f877ee3cfc4_850.jpg Павел Лисицын/РИА Новости

Турция приняла приглашение России стать партнёром 10-й Международной промышленной выставки «Иннопром», которая состоится в Екатеринбурге в июле следующего года. Это подчеркнёт особый характер отношений между странами и высокий потенциал научно-технического сотрудничества, считают в Минпромторге.

Турция занимает седьмое место среди основных торговых партнёров России, товарооборот между странами в январе-октябре этого года достиг $21,2 млрд, что на 21,5% больше, чем в 2017 году. Россия же по итогам прошлого года входит в тройку основных торговых партнёров Турции по объёму взаимного товарооборота, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы готовы очень плотно работать с Министерством промышленности и технологий и Министерством торговли Турецкой Республики, официальным турецким оператором, чтобы сделать программу „Иннопрома“ максимально насыщенной, чтобы как можно больше турецких компаний нашли партнеров в России», — резюмировал приглашение замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

Ранее News.ru сообщал, что представители Республики Дагестан и Турции приняли решение создать в российском регионе совместные предприятия. Новые фирмы планируется создать в Южно-Сухокумском, Дербентском, Сергокалинском и Кизлярском районах Дагестана.