USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Турцию позвали в партнёры РФ на выставку «Иннопром»

Павел Лисицын/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

Турция приняла приглашение России стать партнёром 10-й Международной промышленной выставки «Иннопром», которая состоится в Екатеринбурге в июле следующего года. Это подчеркнёт особый характер отношений между странами и высокий потенциал научно-технического сотрудничества, считают в Минпромторге.

Турция занимает седьмое место среди основных торговых партнёров России, товарооборот между странами в январе-октябре этого года достиг $21,2 млрд, что на 21,5% больше, чем в 2017 году. Россия же по итогам прошлого года входит в тройку основных торговых партнёров Турции по объёму взаимного товарооборота, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы готовы очень плотно работать с Министерством промышленности и технологий и Министерством торговли Турецкой Республики, официальным турецким оператором, чтобы сделать программу „Иннопрома“ максимально насыщенной, чтобы как можно больше турецких компаний нашли партнеров в России», — резюмировал приглашение замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

Ранее News.ru сообщал, что представители Республики Дагестан и Турции приняли решение создать в российском регионе совместные предприятия. Новые фирмы планируется создать в Южно-Сухокумском, Дербентском, Сергокалинском и Кизлярском районах Дагестана.


самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
политика 09:10, 21 декабря 2018
Москва ждёт изменения позиции Израиля и Турции по Крыму
в мире 08:35, 20 декабря 2018
Турция направила в Россию нового посла
экономика 12:27, 5 декабря 2018
Россияне стали реже покупать турецкие помидоры
Лента новостей
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
Другие новости
экономика 17:45
Медведев «концептуально одобрил» передачу Связь-банка
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
экономика 16:40
«Газпром» завершил работы на газопроводе «Сила Сибири»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top