https://static.news.ru/photo/ef3d2cc0-afcd-11e9-bc77-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Представители России и Турции обсудили поставки самолётов и совместную сборку вертолётов на заседании межправительственной российско-турецкой комиссии в Анталье.

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, речь идёт о совместном производстве и поставках самолётов SSJ 100, МС-21.

В промышленности у нас речь идёт о поставках самолётов, о создании совместного предприятия по производству вертолётов, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24» .

Ранее News.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна откажется от покупки американских самолётов Boeing, если США введут санкции против республики из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.