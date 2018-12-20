Трудовая книжка отмечает юбилей

https://news.ru/storage/news/e7a025040f90a2699145724d4d64e16f/1d84ce1f-1106-4842-9fe6-49083a93d440_850.jpg Евгений Курсков/ТАСС

Что не так с этим документом сейчас, разбирается News.ru

20 декабря 1938 года вышло постановление Совета народных комиссаров о введении в СССР трудовых книжек. Эта мера касалась рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений, гласил документ за подписью председателя СВН Вячеслава Молотова. Трудовые книжки стали изготавливать по единому для всей огромной советской страны образцу, а их выдача была проведена в рекордно сжатые сроки — за 26 дней.

Неотделимые от своей эпохи, они были связаны с жёсткими правовыми ограничениями, а также с разного рода бюрократическими нормами. Так, администрация предприятия (учреждения) могла принимать людей на работу только при предъявлении трудовой книжки. Все записи в них надлежало производить только чернилами. В случае утери книжки владелец подвергался административному штрафу со стороны работодателя в размере 25 рублей (в конце 1930-х годов эта сумма равнялась среднемесячной пенсии, на неё можно было приобрести 40 кг хлеба). Передача другим лицам каралась в уголовном порядке.

С 1918 по 1923 год

Однако впервые статус и форму трудовой книжки утвердил Народный Комиссариат Труда ещё в декабре 1918 года. В документе нужно было указывать: фамилию, имя, отчество и дату рождения владельца; название и адрес профсоюза, к которому он принадлежит. Провозгласив новые отношения между «бессословными», «нечиновными» гражданами и властью, молодое государство стало формировать институты, законодательно регламентирующие факторы труда и его оплаты. Эти начинания продлились недолго: в 1923-м трудовые книжки упразднили.

«Свой нынешний вид трудовые книжки обрели после Великой Отечественной войны. До этого они охватывали только определённую часть работников, не распространяясь, например, на колхозников и интеллигенцию», — рассказывает News.ru проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Документ выполнял несколько функций, отмечает эксперт. Первая — учёт трудового стажа, он вёлся от первой записи поступления на работу. Вторая — учёт особенностей трудовой деятельности, дававших право на досрочную или повышенную пенсию (например, работа в условиях Крайнего Севера). Третья — учёт непрерывности (с паузой не более месяца) стажа, определявшей размер пособия по временной нетрудоспособности. В-четвёртых, велась запись сведений о присвоении квалификации, позволявшем человеку занять ту или иную должность. В-пятых, фиксировалась информация о трудовых нарушениях, таких как кража на предприятии: на её основании работника могли уволить.

Владимир Смирнов/ТАСС

Напротив, в случае серьёзного поощрения или получения госнаграды работник мог рассчитывать на персональную пенсию районного, областного, республиканского и общесоюзного значения.

«Всё это утратило практический смысл в рыночных условиях. Трудовая книжка как институт уже не нужна. Все данные, касающиеся стажа, его продолжительности и непрерывности, а также производимых работодателем платежей, содержатся в электронном виде в базе Пенсионного фонда», — констатирует Сафонов.

Все обязательства работодателя по заработной плате и соцпакету записаны в трудовом договоре, который везде в мире был и остаётся основным документом, связанным с трудоустройством, добавляет эксперт.

Элемент системы

Трудовая книжка — это неизбежный элемент некогда существовавшей системы, говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов. По его словам, она была абсолютно необходима в условиях централизации экономики и ужесточения норм государственного пенсионного обеспечения, которые касались прежде всего работников промышленных предприятий и управленцев.

«Если сегодня можно быть фрилансером и жить, как раньше говорили, на нетрудовые доходы, то в Советском Союзе этого не допускалось. Человек автоматически становился тунеядцем. Конечно, это было некое ограничение прав человека, но без него не было бы ни пенсий, ни всеобщей трудовой занятости», — рассказывает Смирнов News.ru.

Но трудовые книжки в бумажном виде себя изжили, согласен эксперт. Однако многие работники старших возрастных групп, по мнению Смирнова, по-прежнему считают их единственно надёжным документом. Это как упразднённые сберкнижки, которые были всегда на руках. Электронную систему могут взломать хакеры и похитить данные, а бумагу не обманешь, рассуждают эти люди.