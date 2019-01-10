Трубопровод TAP войдёт в строй в 2020 году

https://news.ru/storage/news/4dbe6b2bf9385a7c53c239d2995ea57e/6d5e1b32-f05f-424d-a3f7-8b6e8936556c_850.jpg Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Трансадриатический трубопровод (TAP) введут в эксплуатацию к 2020 году. Такие данные следуют из проекта интегрированного национального плана Италии по энергетике и климату.

Как следует из документа, направленного Министерством экономического развития страны в Европейскую комиссию, газопровод будет введён в строй согласно первоначальному плану, в 2020 году.

На 12 января 2019 года запланировано начало работы по постройке интерконнектора, который свяжет приёмный терминал TAP с газовой сетью Snam Rete в Италии.

Первоначальная мощность проекта — около 10 млрд кубометров газа в год, предусмотрена возможность увеличения пропускной способности вдвое.

Стоимость постройки газопровода — $4,5 млрд. Он является частью более масштабного проекта «Южный газовый коридор» и будет соединён с другим газопроводом — TANAP.

Реализация этого проекта позволит осуществлять поставки газа из Азербайджана на европейский рынок.

Как ранее писал News.ru, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР.