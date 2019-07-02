https://static.news.ru/photo/ab522658-9c51-11e9-89fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Госбюджет вложил 4,048 трлн рублей в недостроенные объекты. Всего на территории страны насчитали 62,6 тысяч брошенных школ, детсадов, университетов, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Данные приведены Счётной платой на основе анализа открытой финансовой отчётности. Среди недостроя — свыше 4,3 тысяч объектов госстройки, на которые направлены 260 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего недостроя — в ведении региональных властей, на них приходится 58 тысяч объектов на 2,9 трлн рублей. Больше всего заброшенных строек в Московской области и ЯНАО.

Из выделенных госказной средств 1,157 трлн рублей приходится на стройки федеральных органов власти и главных распорядителей бюджетных средств. Это 103,5 млрд рублей — стройки Федерального агентства воздушного транспорта, 51,8 млрд рублей — объекты Минкультуры.

Счётная палата готовит письмо на имя президента, в котором будут указаны выявленные недостатки, а также предложены пути их решения.

Ранее News.ru сообщал, что почти 60 проблемных строящихся многоквартирных домов насчитывается в настоящее время на территории Московской области.