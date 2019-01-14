Тарифы на капремонт вырастут в пределах НДС

https://news.ru/storage/news/52d7b3761ad76272117be729c4c6b952/7cc06fb5-ab68-4864-90cc-5d4ff60b94ed_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Минстрой России намерен увеличить тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. При этом изменение цены договоров, заключённых до 2019 года, будет возможно только по соглашению сторон.

В ведомстве отметили, что повышение тарифов произойдёт в пределах роста налога на добавленную стоимость. Соответствующий проект постановления правительства размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее News.ru писал, что объём неосвоенных средств на капремонт достиг 200 млрд рублей. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, отметив, что у проблемы есть несколько составляющих.