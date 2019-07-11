https://static.news.ru/photo/50a0270a-a39f-11e9-a555-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около трети россиян считают такси выгоднее собственного автомобиля, а в Москве таковых 42%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом заказа «Ситимобил» и исследовательской компанией ResearchMe.

Исследование также показало, что 78% автомобилистов пользуются услугами такси. Большинство опрошенных россиян заказывают машины несколько раз в месяц, а почти треть автовладельцев прибегают к услугам такси несколько раз в неделю.

Причём самые активные пользователи компаний-перевозчиков — москвичи, 45% из них пользуются услугами таксистов несколько раз в неделю, сообщает РИА Новости .

Сообщается, что большинство автолюбителей тратят на такси менее 500 рублей в месяц, 31% — от 500 до тысячи рублей, а 18% —1-3 тысячи рублей в месяц.

Как ранее писал News.ru, компания «Вертолёты России» к 2025 году планирует открыть в столичном регионе вертолётное такси. Воспользоваться таким видом транспорта можно будет уже после 2025 года.