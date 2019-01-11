Рынок алмазов ждёт систему отслеживания камней

https://news.ru/storage/news/272d80a87f2774764b182f83c10c6243/390d08a8-b017-42bf-8180-3fc5849a9f35_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press эксклюзивы

Введение специальной системы трейсинга позволит обеспечить прозрачность рынка бриллиантов. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе компании «АЛРОСА».

Рядовой покупатель не сможет отличить синтетический бриллиант от природного невооружённым глазом, даже если воспользуется лупой или микроскопом, говорится в сообщении. Наиболее надёжным способом идентификации синтетических бриллиантов является обращение в хорошо оборудованную геммологическую лабораторию, отмечают в компании.

Покупателю рекомендуют приобретать ювелирные украшения с бриллиантом, происхождение и качественные характеристики которого подтверждены сертификатом мировой признанной геммологической лаборатории. Ещё одним способом избежать риска быть обманутым является покупка бриллиантов без рыночных посредников — напрямую у производителя, то есть алмазодобытчика.

В настоящее время в ряде зарубежных стран предусмотрены меры, направленные на раздельное регулирование оборота природных и синтетических бриллиантов. В частности, установлены требования по раскрытию потребителям информации о синтетическом происхождении бриллиантов. Это обусловлено тем, что в последние несколько лет отмечается стремительное развитие технологий и совершенствование оборудования, позволяющего выращивать крупные ювелирные бриллианты. На этом фоне всё чаще фиксируются случаи реализации выращенных бриллиантов по цене и под видом бриллиантов природного происхождения. При этом недобросовестные продавцы используют широко известный бренд и поддельные сертификаты.

В этой связи компания «АЛРОСА» планирует опубликовать в первом квартале 2019 года на специальном сайте каталог природных бриллиантов с историей. Камни, добытые после 2014 года, будут обладать диджитал-паспортом и персонализированным фильмом по пути от месторождения до огранки, заявляет производитель.

Как ранее писал News.ru, Россия возглавит борьбу с теневым оборотом алмазов на мировом рынке. В 2020 году нашу страну ждёт пост председателя Кимберлийского процесса — международной организации, которая, в частности, пытается предотвратить вброс искусственных алмазов на рынок.