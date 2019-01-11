USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,292 $   Brent61.25 $ Bitcoin3,662.55 $
МОСКВА-11°C16:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Рынок алмазов ждёт систему отслеживания камней

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press эксклюзивы

экономика [ версия для печати ]

Введение специальной системы трейсинга позволит обеспечить прозрачность рынка бриллиантов. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе компании «АЛРОСА».

Рядовой покупатель не сможет отличить синтетический бриллиант от природного невооружённым глазом, даже если воспользуется лупой или микроскопом, говорится в сообщении. Наиболее надёжным способом идентификации синтетических бриллиантов является обращение в хорошо оборудованную геммологическую лабораторию, отмечают в компании.

Покупателю рекомендуют приобретать ювелирные украшения с бриллиантом, происхождение и качественные характеристики которого подтверждены сертификатом мировой признанной геммологической лаборатории. Ещё одним способом избежать риска быть обманутым является покупка бриллиантов без рыночных посредников — напрямую у производителя, то есть алмазодобытчика.

В настоящее время в ряде зарубежных стран предусмотрены меры, направленные на раздельное регулирование оборота природных и синтетических бриллиантов. В частности, установлены требования по раскрытию потребителям информации о синтетическом происхождении бриллиантов. Это обусловлено тем, что в последние несколько лет отмечается стремительное развитие технологий и совершенствование оборудования, позволяющего выращивать крупные ювелирные бриллианты. На этом фоне всё чаще фиксируются случаи реализации выращенных бриллиантов по цене и под видом бриллиантов природного происхождения. При этом недобросовестные продавцы используют широко известный бренд и поддельные сертификаты.

В этой связи компания «АЛРОСА» планирует опубликовать в первом квартале 2019 года на специальном сайте каталог природных бриллиантов с историей. Камни, добытые после 2014 года, будут обладать диджитал-паспортом и персонализированным фильмом по пути от месторождения до огранки, заявляет производитель.

Как ранее писал News.ru, Россия возглавит борьбу с теневым оборотом алмазов на мировом рынке. В 2020 году нашу страну ждёт пост председателя Кимберлийского процесса — международной организации, которая, в частности, пытается предотвратить вброс искусственных алмазов на рынок.


#рынок #Алроса #бриллиант #алмазы #подделка
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
Синтетический камень продают в каждом пятом случае
экономика 15:06, 10 января 2019
Россия поборется с подменой алмазов
Синтетический камень продают в каждом пятом случае
в мире 19:41, 14 декабря 2018
Крупнейший алмаз найден в Северной Америке
экономика 05:37, 20 сентября 2018
Рынок алмазов станет жёстче и прозрачнее
Лента новостей
технологии 16:08
Автобусы на газовом топливе появились в Подмосковье
спорт 16:07
«Ростов» избавился от Юсупова
политика 16:05
Москва сомневается в истинном уходе США из Сирии
технологии 16:01
Китайский аппарат прислал землянам панорамные снимки Луны
экономика 16:00
Росстат: среднесуточный рост цен ускорился почти вдвое
Другие новости
экономика 16:00
Росстат: среднесуточный рост цен ускорился почти вдвое
экономика 15:30
ЦБ: реальный эффективный курс рубля упал почти на 7%
экономика 14:29
Brexit без сделки обойдётся Великобритании в 8% ВВП
экономика 14:25
Лжемолочке указали на дверь
Продукты с заменителями молочных жиров начнут открыто маркировать
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top