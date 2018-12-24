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Трейдер Trafigura может купить долю в проекте «Роснефти»

twitter.com/Rosneft

экономика [ версия для печати ]

Доля в 49% в газовом проекте «Роспан» может быть продана за $4 млрд. Возможным покупателем выступил трейдер Trafigura.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, для участия в крупном газовом проекте «Роснефти» трейдер может взять кредит в одном из российских банков. В качестве залога будут использованы акции «Роспана». По информации собеседников издания, стороны приступили к подготовке сделки ещё летом, однако к ноябрю работа была приостановлена в связи со снижением нефтяных котировок.

Представители Trafigura и «Роснефти» факт переговоров комментировать не стали.

Проект «Роспан» состоит из нескольких нефтегазовых месторождений, запасы которых составляют 878 млрд кубометров газа и 191 млн тонн нефти и конденсата.

Как ранее писал News.ru, по итогам 2018 года «Роснефть» ожидает рост добычи углеводородов на 2%. По данным компании, в 2018 году совокупный объём добычи углеводородов составит 285 млн тонн нефтяного эквивалента. За отчётный период компания также увеличила розничную реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12%.


#акции #сделка #Роснефть #проект
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