https://static.news.ru/photo/5ace5358-9f19-11e9-b532-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Российские молодожёны в июне текущего года тратили свыше семи тысяч рублей на обручальные кольца. Средний чек за ювелирные украшения для свадьбы вырос на 1% по сравнению с маем.

Расходы новобрачных на банкетную часть торжества в июне «похудели» на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. За один стол организаторы праздника выкладывали чуть больше двух тысяч рублей. При этом на шампанское граждане не пожалели на 10% средств больше — 375 рублей вместо 360, говорится на сайте Сбербанка со ссылкой на данные портала «Платформа ОФД» и сервиса «Яндекс.Маркет».

Аренда лимузина в июне обошлась в среднем в 5300 рублей — рост 10% по сравнению с маем. Номера новобрачные бронировали почти в два раза чаще, причём стоимость услуги стала дешевле на 5% — в среднем 2220 рублей.

Исследование также показало, что значительно увеличились продажи свадебных костюмов: мужских на 50%, а женских — на 52%. Средний чек на наряд жениха вырос на 3% и составил 14 500 рублей, а свадебные платья обошлись июньским невестам на 2% дороже — в среднем в 20 550 рублей.

Ранее News.ru сообщал, что согласно статистике Минюста, жители РФ в 2019 году могут установить рекорд по количеству заключённых молодожёнами брачных договоров. В последние четыре года число таких соглашений неуклонно растёт. В 2018 году россияне подписали 110 тысяч подобных документов. К маю 2019-го — уже 25 тысяч.