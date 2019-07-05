https://static.news.ru/photo/dcc88d4c-9f2d-11e9-88f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Трассу М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, полностью откроют в октябре 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.

У нас осталось два участка — это 7 этап, 8 этап, около Санкт-Петербурга. Они запланированы на август и октябрь. Всё идёт по графику, введут в октябре месяце, — цитирует его ТАСС .

Новая дорога пройдёт параллельно существующей автомобильной трассе М-10 «Россия». Общая протяжённость автомагистрали составит 669 км. Добраться из Москвы до северной столицы можно будет за 5,5 часов.

Ранее председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщал, что полностью завершить объект компания планирует в 2019 году, писал News.ru.