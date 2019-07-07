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Транзит грузов, которые подпадают под действие принятых российскими властями санкций, будут отслеживать несколько операторов. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Подготовлен проект временного регламента, временного порядка, который допускает возможность для нескольких операторов участвовать в этой работе. Временный регламент будет действовать, пока его не отменят. Специальных сроков внутри него не обозначено, — цитирует главу ведомства ТАСС .

Также Евгений Дитрих напомнил, что ранее Минтранс в качестве единого оператора транзита предлагал выбрать «дочку» оператора системы «Платон».

К сожалению, на сегодняшний момент решения о том, чтобы назначить оператора единственным исполнителем этой услуги не принято. В апреле в правительство внесены соответствующие проекты постановления и распоряжения, — добавил глава Минтранса.

С 1 июля перевозчики должны были получить возможность перевозить «санкционные» товары через Россию транзитом при использовании электронных навигационных пломб. Внедрение такой системы позволит увеличить объём транзита на 82 тысячи международных перевозок в год, а также повысить его прозрачность.

Как писал News.ru, власти России собираются отслеживать с помощью системы ГЛОНАСС транзит через территорию страны продуктов, ввоз которых решили запретить в ответ на санкции 2014 года в отношении российских чиновников и олигархов.