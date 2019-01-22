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Транзит газа по TANAP в 2019 году вырастет вдвое

Презентация TANAP Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Презентация TANAP

экономика [ версия для печати ]

Азербайджан в 2019 году нарастит транспортировку природного газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Об этом заявил представитель по связям с общественностью азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, в 2019 году объём прокачиваемого газа вырастет до 2 млрд кубометров. При этом общая готовность проекта TANAP приближается к 99%.

Крупномасштабный газовый проект «Южный газовый коридор» предусматривает осуществление поставок газа с азербайджанского месторождения Шах Дениз в Европу. Газ с этого месторождения пойдёт по расширенному Южнокавказскому трубопроводу до границы с Турцией и далее в Европу посредством Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического трубопроводов (TAP).

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP оценивается в 16 млрд кубометров газа в год.


#Азербайджан #трубопровод #SOCAR #югк #TANAP
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