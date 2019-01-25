Россия не оставит Украину без транзита газа

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Объёмы прокачки сократятся несмотря на заявления Киева

Москве придётся заключить соглашение с Киевом по транзиту газа, заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. По её словам, это связано с тем, что «знаменитый и дорогой» газопровод «Северный поток — 2» не построят в ближайшее время.

«Им (российской стороне) всё равно придётся каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы», — сказала Бойко в эфире интернет-канала UMN, добавив, что чем дольше Россия «тянет» с решением, тем «сложнее» пройдут финальные переговоры.

Строительство «Северного потока — 2», напомним, должно быть завершено в конце 2019 года. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко ранее заявлял, что компания готова снизить сумму иска к «Газпрому» с $12 млрд до $2 млрд в случае подписания нового долгосрочного контракта по транзиту. Главная цель иска — возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы (ГТС) Украины из-за строительства «Газпромом» обходных «потоков» в Европу. Пока договорится не удаётся, что подтвердил прошедший недавно в Брюсселе очередной раунд трёхсторонних переговоров по газу с участием представителей РФ, Еврокомиссии и Украины.

Министр не в теме

По его итогам глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что российская сторона хочет продлить действующее до конца 2019 года соглашение по транзиту газа, а украинская — заключить новое, которое будет составлено по «европейским правилам».

«Заявление госпожи Бойко свидетельствует о том, что она не в теме. „Северный поток-2“ построят именно в ближайшее время. Дело не в нём, а в тех газопроводах, которые станут его продолжением на территории стран ЕС, в первую очередь, Германии. К ним действительно есть определённые вопросы с точки зрения сроков ввода», — поясняет News.ru заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Новая реальность

По словам эксперта, у Киева сверх действующего транзитного контракта с Москвой есть ещё год, от силы два, чтобы свыкнуться с новой реальностью, в которой Украина уже не является доминирующим направлением транзита российского газа. Конечно, в 2020 году мощности «Северного потока-2» не будут задействованы в тех объёмах, на которые потенциально способны: не 55 млрд куб. м через них будет прокачиваться, а меньше.

Однако уже в прошлом году через украинскую ГТС прошло меньше российского газа (80−84 млрд куб. м), чем в 2017-м, поскольку действующий газопровод «Северный поток» продемонстрировал исторический максимум загрузки (56,8 млрд куб. м), превышающий его номинальную годовую мощность. Фролов напоминает также о строящемся «Турецком потоке», первая нитка которого «отъест» примерно 13 млрд куб. м газа из нынешних объёмов транзита.

«На Украину в 2019 году придётся порядка 60−65 млрд куб. м., если сохранится прошлогодний уровень спроса в Европе. Но после введения в „Северного потока-2“ и „Турецкого потока“ её доля сведётся к объёму, который едва ли превысит 15 млрд куб. м», — отмечает аналитик.

Договариваться надо

При этом, продолжает он, и «Газпром» как единственный заказчик услуг по транзиту газа, и правительство РФ в лице главы Минэнерго согласны с тем, что договариваться с украинской стороной надо, и что украинский маршрут будет сохранён в той или иной форме.

«Киев занимает откровенно неконструктивную позицию: он хочет получить гарантии на прокачку примерно 140 млрд куб. м., хотя в текущем контракте прописано 110 млрд куб. м. Это равно номинальным мощностям, которые чисто теоретически может обеспечить украинская ГТС. Разумеется, такой объём никто гарантировать не будет», — рассуждает Фролов.

Позиция «Газпрома»

По его словам, «Газпром» готов вписать в контракт объём прокачки в пределах 15−20 млрд куб. м., при этом, скорее всего, будет задействован газопровод Уренгой-Помары-Ужгород как самый технически совершенный из входящих в украинскую ГТС. Украина в этом не заинтересована: для неё точка безубыточности находится на уровне 60−65 млрд куб. м., причём — при текущих тарифах, которые превышают тарифы прокачки по «Северному потоку».

Северный поток – 2 / Nord Stream 2/vk.com

Второй принципиальный момент для «Газпрома» касается вопроса урегулирования судебных решений Стокгольмского арбитража по выплате «Нафтогазу» $4,6 млрд. Это вопрос не только престижа, но и рисков, связанных с рядом других контрагентов. Ещё одна проблема, напоминает собеседник News.ru, связана с тем, что «Нафтогаз» должен быть разделён в рамках процесса евроинтеграции по видам бизнеса. По европейским нормам, одна компания не может одновременно добывать, перекачивать и продавать газ конечному потребителю.

«Соответственно, заключать долгосрочные контракты с „Нафтогазом“ бессмысленно, поскольку в ближайшее время компания прекратит существование в нынешнем своём виде. Функции по транзиту газа перейдут другой компании, скорее всего, специально созданным с этой целью „Магистральным газопроводам Украины“. Этот момент почему-то выносится за скобки украинской стороной», — резюмирует Александр Фролов.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, российская сторона не отказывается от заключения нового контракта с Украиной по газу, просто настаивает на пересмотре параметров транзита. Заявление заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко вызывает у эксперта недоумение.

«Непонятно, на кого эти слова рассчитаны. Возможно, на внутреннего потребителя и избирателя. Понятно, что в Киеве не хотят терять транзит, но ведь и мы не против», — говорит Пикин в комментарии для News.ru.

По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, на Украине готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса по транзиту газа. Для Москвы важны «добрососедские и взаимовыгодные» экономические отношения, а позиция Киева, считает парламентарий, обусловлена внутриполитическими интересами.