https://static.news.ru/photo/73574c4a-a248-11e9-a995-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

«Роснефть» сдала уже 3,5 млн тонн кондиционной нефти, не оформленной маршрутными поручениями. После многочисленных предупреждений «Транснефть» вынуждена была ограничить её сдачу.

Как отмечают в «Транснефти», нефть пришлось складировать в системе трубопроводов и в июле сдача сырья от «дочки» «Роснефти» была ограничена в размере 0,5% от её годовой добычи.

Компания также сообщила, что «Роснефть» в 2019 году распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов не в полном объёме — в январе количество не оформленной маршрутными поручениями нефти составило 570 тысяч тонн, в апреле — 1,07 млн тонн. В дальнейшем объёмы безадресно сданного сырья продолжили увеличиваться и по состоянию на 1 июля достигли 3,5 млн тонн.

Накопление такого ресурса в системе является беспрецедентным! Это качественная, кондиционная нефть, которая вынужденно складируется в непредназначенной для хранения системе «Транснефти». Наши предложения по увеличению отгрузок через дополнительные, не предусмотренные графиком танкерные партии, в том числе и на самом премиальном восточном направлении, оказываются невостребованными «Роснефтью», — говорится в заявлении «Транснефти».

Как ранее писал News.ru, «Роснефть» объяснила причины снижения добычи действиями «Транснефти» после проблем на трубопроводе «Дружба», которая сократила приём чёрного золота в систему магистральных нефтепроводов, полностью забитых суррогатной нефтью.