https://static.news.ru/photo/ebc8a780-9c0a-11e9-997b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/TRANSNEFT

Компания «Транснефть», как и было запланировано, полностью восстановила деятельность трубопровода «Дружба», сообщил официальный представитель предприятия Игорь Дёмин.

Да. В объёме заявок грузоотправителей, — цитирует ТАСС ответ сотрудника сырьевого гиганта на вопрос о восстановлении эксплуатации.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал нынешнюю ситуацию с трубопроводом «Дружба». По словам министра, в истории с поставками из России её экономическим партнёрам в Европе загрязнённой нефти поставлена окончательная точка.

О проблемах с углеводородами стало известно 19 апреля 2019 года. Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о высоком содержании хлорорганических соединений в российском чёрном золоте, поставляемой по «Дружбе». Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru сообщал, что Минск может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти. С таким предложением выступил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Виктор Борисенко.