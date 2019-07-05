«Транснефть» приняла решение о техническом подключении Комсомольского НПЗ «Роснефти» к трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан. Работы планируется начать 6-7 июля текущего года.
С 8 июля предприятие начнёт заполнять подводящие к НПЗ магистрали, а с 9 июля — комплексное опробование, пишет
Ранее News.ru сообщал, что нефть с хлорорганикой из трубопровода «Дружба» не попала на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил директор департамента учёта и планирования грузопотоков «Транснефти» Игорь Кацал.