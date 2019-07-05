https://static.news.ru/photo/0c116b4c-9f28-11e9-97be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zhao Jialin/Global Look Press

«Транснефть» приняла решение о техническом подключении Комсомольского НПЗ «Роснефти» к трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан. Работы планируется начать 6-7 июля текущего года.

С 8 июля предприятие начнёт заполнять подводящие к НПЗ магистрали, а с 9 июля — комплексное опробование, пишет РИА Новости . В ходе испытаний компания собирается до конца месяца прокачать около 170 тысяч тонн чёрного золота. Это равно почти 50 железнодорожных составов.

Ранее News.ru сообщал, что нефть с хлорорганикой из трубопровода «Дружба» не попала на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил директор департамента учёта и планирования грузопотоков «Транснефти» Игорь Кацал.