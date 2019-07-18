https://static.news.ru/photo/f2c9fc36-a93a-11e9-8971-fa163e074e61_1024.jpg Антипинский НПЗ Фото: annpz.ru

Прокачка нефти на мощности Антипинского НПЗ возобновилась, рассказал советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

По его словам, работа оборудования началась в ночь с 17 на 18 июля 2019 года, пишет РИА Новости . Предприятие приостановило деятельность в апреле 2019-го.

Примерно через три месяца на НПЗ сообщили о завершении ремонтных работ. Манипуляции проводились на теплообменниках, трубопроводах, установке глубокой переработки мазута. Кроме того, проверены контрольно-измерительные приборы.

Ранее News.ru сообщал, что Антипинский НПЗ заработает до конца июля текущего года. Завод в настоящее время находится в процедуре банкротства. Кредитором предприятия является Сбербанк. Задолженность компании составляет $5 млрд, из них $3 млрд — долг кредитной организации. Первое слушание по этому делу в Арбитражном суде Тюменской области назначено на 18 июля.