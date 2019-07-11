https://static.news.ru/photo/36f57402-a3e2-11e9-ad44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.transneft.ru

«Транснефть» получала обращение «Гомельтранснефть Дружбы» о внеочередном повышении тарифа на транзит нефти на 21,7%. Об этом рассказал журналистам представитель компании Игорь Дёмин.

По его словам, в «Транснефти» не видят для этого каких-либо оснований.

Дёмин отметил, что фактически это третья попытка изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам с начала года.

Что касается обращения от 1 июля 2019 года, то на сегодня отсутствуют как итоговые данные по размеру дополнительно полученной от «Транснефти» тарифной выручки по операциям замещения, так и утверждённый график транспортировки нефти на четвёртый квартал 2019 года. Это не даёт возможности произвести корректную оценку «выпадающих доходов» в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов, — отметил представитель «Транснефти».

Он заявил, что компания не считает возможным согласовать предложение «Гомельтранснефть Дружбы» о повышении тарифов на 21,7% с 1 августа 2019 года и уже проинформировала об этом белорусскую сторону.

Дальнейшее решение данного вопроса переходит на уровень рассмотрения уполномоченных органов Белоруссии и России в области тарифного регулирования, резюмировал Дёмин.

Как ранее писал News.ru, «Транснефть» заявила о вынужденном ограничении приёма сырья у «Роснефти», которая сдала 3,5 млн тонн кондиционной нефти, не оформленной маршрутными поручениями.