https://static.news.ru/photo/8b09d166-aecb-11e9-b36b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: belneftekhim.by

«Транснефть» не имеет права в одностороннем порядке устанавливать пределы компенсации за грязную нефть в трубопроводе «Дружба», считает зампред белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано, — сказал Сизов в агентству « Белта ».

Максимальный размер компенсаций был утверждён советом директоров «Транснефти» на уровне $15 за баррель грязной нефти. Но представитель «Балтнефтехима» считает не правильным комментировать «локальное» решение российской корпорации о компенсациях грузоотправителям, касающееся её договорных отношений с нефтяными компаниями, без ознакомления с текстом документа.

Ранее News.ru писал, что «Транснефть» еще не предоставила документы, подтверждающие возможность довести прокачку нефти через Белоруссию до 59 млн тонн.