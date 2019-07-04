https://static.news.ru/photo/c4d856da-1c93-4856-bd8f-d038375f8a2e_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Нефть с хлорорганикой из трубопровода «Дружба» не попала на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил директор департамента учёта и планирования грузопотоков «Транснефти» Игорь Кацал.

На российские НПЗ нефть с повышенным содержанием хлорорганики не попала. Все заявления по этому поводу, звучавшие в медиапространстве, свидетельствуют либо лишь о желании нанести побольше имиджевый ущерб «Транснефти», либо о невысокой компетенции так называемых экспертов, — цитирует Кацала РИА Новости .

Также он заявил, что на НПЗ «Нафтан» в белорусском городе Новополоцке поставка нефти через станцию «Унеча» была остановлена, и налажен поток из трубопровода Сургут — Полоцк.

Чтобы минимизировать потери от остановки «Дружбы» и оперативно исправить качественный состав нефти, был увеличен объём поставки чистой нефти из Западной Сибири по нефтепроводу Лазарево — Клин, — отметил Кацап.

Кроме этого, по его словам, выполнено перераспределение ресурсов с трубы на порты Усть-Луга, Приморска и Новороссийска.

На НПЗ в Германии российская нефть стала поступать через польский порт Гданьск, который в марте принял 850 тысяч т топлива, в мае — больше 2 млн т.

Как писал News.ru, ранее стало известно, что отгрузка соответствующей ГОСТу российской нефти начата по ветке Унеча — Полоцк-1 на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии. До этого «Транснефть» заявила, что полностью восстановила деятельность трубопровода «Дружба».