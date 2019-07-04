«Транснефть» исключает попадание «грязной» нефти на НПЗ
Антон Касс
18:24, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/c4d856da-1c93-4856-bd8f-d038375f8a2e_1024.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Нефть с хлорорганикой из трубопровода «Дружба» не попала на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил директор департамента учёта и планирования грузопотоков «Транснефти» Игорь Кацал.
На российские НПЗ нефть с повышенным содержанием хлорорганики не попала. Все заявления по этому поводу, звучавшие в медиапространстве, свидетельствуют либо лишь о желании нанести побольше имиджевый ущерб «Транснефти», либо о невысокой компетенции так называемых экспертов, — цитирует Кацала РИА Новости.
Также он заявил, что на НПЗ «Нафтан» в белорусском городе Новополоцке поставка нефти через станцию «Унеча» была остановлена, и налажен поток из трубопровода Сургут — Полоцк.
Чтобы минимизировать потери от остановки «Дружбы» и оперативно исправить качественный состав нефти, был увеличен объём поставки чистой нефти из Западной Сибири по нефтепроводу Лазарево — Клин, — отметил Кацап.
Кроме этого, по его словам, выполнено перераспределение ресурсов с трубы на порты Усть-Луга, Приморска и Новороссийска.
На НПЗ в Германии российская нефть стала поступать через польский порт Гданьск, который в марте принял 850 тысяч т топлива, в мае — больше 2 млн т.