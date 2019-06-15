https://static.news.ru/photo/45c8e752-8f7e-11e9-a6ad-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предсказал небывалый обвал рынка, если победу на следующих выборах главы Соединённых Штатов Америки одержит не он. По его словам, экономические показатели в стране «бьют рекорды» благодаря его правлению.

Экономика Трампа бьёт рекорды, у неё впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займётся руководством в 2020 году, произойдёт обвал рынка, подобного которому мы ещё не видели! Сохраним Америку великой! — написал лидер на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2019 г.

Но глава государства не уточнил, о каких именно достижениях идёт речь. В настоящее время бизнесмены продолжают наблюдать за торговым спором между Вашингтоном и Пекином. Переговоры Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина могут пройти на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке 29 июня, пишет РИА Новости .

59-е выборы лидера США состоятся 3 ноября 2020 года. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что снова будет руководить державой. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи Сети высмеяли фотографию Трампа в обнимку с американским флагом, которую Белый дом разместил в Twitter в честь дня рождения политика.