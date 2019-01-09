Новый год принёс россиянам новые цены

https://news.ru/storage/news/b217142be432428078a2419b0a8e465a/cbe8814f-b9d0-47d9-a9f8-41eefb85b6e8_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Подорожание охватило практически все товары и услуги

Стоимость услуг в 2019 году вырастет на 4,5%, а непродовольственных товаров — на 5%, прогнозирует Минэкономразвития. Подорожание, которое с 1 января охватило многие товарные категории, обусловлено рядом факторов. Среди главных — ослабление рубля, общий уровень инфляции, повышение НДС на 2%, введение налога для самозанятых, индексация зарплат и пенсий. Впрочем, есть и другие, не менее значимые обстоятельства, напоминают опрошенные News.ru эксперты.

Резкие ценовые скачки традиционно наблюдаются сразу после 1 января, поскольку с началом года вступают в силу новые законы. Кроме того, сказывается искусственная «заморозка» курса валют, действовавшая на протяжении новогодних праздников. Но самой очевидной причиной нынешнего всеобщего подорожания стало увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Так как НДС заложен в огромном количестве товаров на этапе производства, транспортировки и продажи, продавцы автоматически «впечатывают» этот налог и в конечную цену товара.

Ставка НДС повышена впервые за последние 15 лет, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, хотя внешне оно выглядит незначительным («каких-то 2%»), речь идёт об увеличении налога сразу на 11% от роста ставки.

«В меньшей степени „пострадают“ цены на продукты питания, поскольку основные из них облагаются НДС по льготной ставке 10%. Поэтому, в частности, удорожание услуг и непродовольственных товаров окажется выше, чем продовольствия», — предсказывает эксперт.

Замкнутый круг

Кроме того, продолжает Гойхман, повышаются акцизы на бензин и дизельное топливо, что приведёт к увеличению цен и, соответственно, отразится по цепочке также на большинстве товаров. Традиционно вырастут и тарифы ЖКХ, которые с 1 января индексируются на 1,7%, с 1 июля — ещё на 2,4%.

В числе прочих важнейших факторов собеседник News.ru называет неминуемое снижение курса рубля в 2019 году. Оно само выступает как следствие инфляции, поскольку из-за неё национальная валюта теряет вес. В свою очередь, это приводит к дальнейшему росту цен — такой вот замкнутый круг. Дело в том, отмечает Гойхман, что при повышении курса доллара и евро становится дороже импорт — не только товаров, но и оборудования, комплектующих, сырья.

«Можно предположить, что потребительская инфляция выйдет далеко за пределы целевого значения Центробанка в 4% и составит в среднем 5,5−6% в 2019 году, по методике Росстата. Ну, а население уже сейчас воспринимает инфляцию на уровне 10−11%, по исследованиям самого ЦБ», — говорит эксперт.

По его оценкам, Россию ждёт ещё один год, когда реальные располагаемые доходы граждан продолжат снижаться. В лучшем случае они останутся на прежнем уровне. Это те доходы, которые можно фактически потратить, с учётом выплат налогов и других обязательных платежей, скорректированные и на рост цен.

«В целом прогноз Минэкономразвития пока совпадает с реальностью. Хорошо это просматривается на авторынке. С 1 января средняя стоимость автомобиля в России выросла до 5%, причём не только из-за новой ставки НДС, но и вследствие дополнительного повышения цен на 2−3,5% самими автоконцернами. Это решение было обусловлено спецификой отрасли, а также инфляцией и попытками отыграть курсовую разницу», — поясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Подобная картина, по его словам, наблюдается и в других сферах. В частности, на сайте российского онлайн-магазина Apple.com действуют новые цены: компания подняла их на 1,7%, при этом часть расходов решив взять на себя. Такая ситуация может привести к повышению ключевой процентной ставки ЦБ и очередному удорожанию кредитов, резюмирует Капустянский.

Спираль инфляции

Основная болевая точка сегодня — это тарифы, сборы и налоги, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Поскольку, по его словам, в секторах услуг и розницы инфляцию сдерживают пресловутые рыночные факторы — конкуренция и ограниченный платёжеспособный спрос, инфляционное дыхание в них будет ощущаться меньше, чем в сегментах, где по причине господства госмонополий ограничители как таковые отсутствуют. В частности, уточняет собеседник News.ru, «инфляционная спираль» распространится от роста цен на бензин, тарифов ЖКХ и ставшего уже традиционным январского повышения цен на пассажирский транспорт.

«Что касается населения, то мы слышим от Минтруда лишь о якобы планирующейся индексации доходов для некоторых бюджетников. Однако предыдущий опыт показывает, что если такая индексация и реализуется на деле, то она не может компенсировать итоговый рост цен по определению. Средняя ожидаемая инфляция потребительской корзины по итогам 2019 года вряд ли будет ниже 7−8%, в отличие от официальной инфляции Росстата», — говорит Рожанковский.

Норма жизни

Подъём НДС и акцизов не сильно ударит по сфере услуг, ведь в России регулярно что-то дорожает, вводится новый налог или акциз, добавляются сборы, и это уже давно стало некой нормой жизни, рассуждает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Российское общество, отмечает она, заметно расслоилось по принципу финансового состояния и мало зависит от реальной экономической конъюнктуры.

Для богатых граждан, то есть владельцев очень доходных видов бизнеса — это, скорее, дополнительная возможность больше заработать, т. к. все свои затраты они могут под таким удобным поводом переложить на потребителя. А для тех, кто к каждой зарплате и новому доходу относится как ныряльщик к глотку воздуха, почти ничего не изменится, рассуждает эксперт. По словам Френкель, эти люди всегда знают где взять по акции или у знакомых продукты, а сферой услуг они пользуются крайне редко, решая свои вопросы самостоятельно или через знакомых по принципу «услуга за услугу». О таких в своё время точно выразилась вице-премьер Ольга Голодец: «38 миллионов россиян занимаются непонятно чем».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Аналитик объясняет, почему сразу вслед за повышением НДС все поставщики товаров и услуг начали взвинчивать цены, причём отнюдь не на 2%.

«Допустим, у нас прачечная. Мы работаем с НДС и решили поднять цены на услуги на 2%, поскольку не можем получать меньшую прибыль: нужно платить зарплату работникам и развиваться. Но! Мы используем различные химические средства, а их поставщики также увеличили цены. Плюс, подорожали доставка и бензин. В итоге, даже если все поднимут цену только на 2% (а мы знаем, что это не так), реальная ценовая картина в любой сфере товаров и услуг будет иной», — говорит Френкель.

Добавим, что с 1 января 2019 года стартовала реформа сферы обращения с отходами. Услуга по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) стала обязательной, то есть отказаться от неё, например, вывозить свой мусор самостоятельно уже не получится. Причём если раньше это была жилищная услуга, и её стоимость определялась на договорных условиях между потребителем и подрядчиком, то теперь установлен жёсткий тариф в зависимости от зоны действия регионального оператора. С нового года региональные операторы становятся плательщиками НДС. А в платежках появится дополнительная графа — за мусор. Этот тариф будет рассчитываться в зависимости от количества прописанных в помещении жильцов. В среднем на семью из трёх-четырёх человек придётся 200−250 рублей за мусор.