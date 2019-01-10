Товарооборот РФ и Китая растёт рекордными темпами

https://news.ru/storage/news/ee3a2240307265ac7392ba1888fd3572/b8b1ef61-09f7-4a23-b3c1-327555024990_850.jpg Song Weixing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудничество России и Китая приносит миллиарды долларов. В середине декабря прошлого года товарооборот РФ и КНР превысил сто миллиардов долларов, что стало «историческим рекордом», заявил представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Фэн подчеркнул, что Россия занимает первое место среди основных торговых партнеров Китая по динамике роста товарооборота. Пекин готов к дальнейшему развитию и укреплению китайско-российских отношений.

По данным китайских таможенников, товарооборот между странами в январе–ноябре 2018 года вырос на 27,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 97,23 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 12 процентов, до 43,45 миллиарда долларов, а импорт из России — на 44,3 процента, составив 53,78 миллиарда долларов.

Ранее News.ru писал, что российские и китайские ученые через 2−3 месяца обсудят совместную программу исследований глубоководных ресурсов морей.