Товарооборот между РФ и США вырос на 16%

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что товарооборот между Россией и Соединёнными Штатами увеличился на 16% — до $23,3 млрд — за 10 месяцев 2018 года.
Антонов отметил, что США являются третьими в списке стран, направляющих прямые инвестиции в Россию. По его словам, это отражает реальный потенциал, который имеется у стран в экономическом взаимодействии.
Как ранее писал News.ru, эффективное сотрудничество Москвы и Пекина положительно влияет на ситуацию во всём мире, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.