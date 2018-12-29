Товарооборот между РФ и США вырос на 16%

https://news.ru/storage/news/891d4521a8ca17ef05ba98cdecce1a4c/867cdcff-dd9e-4a2e-9a85-ca35138d1d2d_850.jpg Dirk Pagels/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что товарооборот между Россией и Соединёнными Штатами увеличился на 16% — до $23,3 млрд — за 10 месяцев 2018 года.

Антонов отметил, что США являются третьими в списке стран, направляющих прямые инвестиции в Россию. По его словам, это отражает реальный потенциал, который имеется у стран в экономическом взаимодействии.

Как ранее писал News.ru, эффективное сотрудничество Москвы и Пекина положительно влияет на ситуацию во всём мире, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.