Товарооборот между Китаем и КНДР снизился

https://news.ru/storage/news/35e9a3791e22f8dabb66f2228466c26f/a88ced5f-09b3-4fc4-8aec-db797f4f5937_850.jpg Mu Yu/Xinhua/Global Look Press

Объём торговли между Китаем и КНДР за январь-ноябрь 2018 года снизился на 52,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Особенно резко упал импорт северокорейской продукции в КНР — на 88,6%.

Экспорт китайских товаров в КНДР сократился на 33%. При этом в ноябре показатели китайского импорта и экспорта показали небольшой рост в 12,3% и 0,1% соответственно.

Общий объём торговли между странами составил $2,2 млрд, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о необходимости усиления координации позиций двух стран по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. Разговор состоялся в Папуа — Новой Гвинее на саммите АТЭС.