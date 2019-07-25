https://static.news.ru/photo/1ef57c62-af5e-11e9-b5b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ближайшие полгода покупка кондитерских изделий может ударить по кошелькам россиян, так как цены на пирожные и торты вырастут на 5–7%.

Как рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате, причиной резкого роста цен на сласти станет лишение импортёров пальмового масла льготного НДС в 10%. Отмечается, что налог на добавочную стоимость составит 20%, что серьёзно скажется на цене сырья, используемого в кондитерской промышленности.

При этом изменения в Налоговый кодекс были внесены с целью борьбы с низким качеством кондитерских изделий, в состав которых входит пальмовое масло. Данная мера должна снизить объём фальсификата на молочном рынке и дополнительно принести в бюджет сраны 4,5–5 млрд рублей.

На данный момент растительные жиры самые дешёвые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей, — пояснила замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) газете сообщили, что ценообразование идёт под влиянием спроса и предложения, поэтому изменение себестоимости изготовления продукции скажется только на прибыли производителей.

Ранее News.ru писал о том, что намерение российской Госдумы повысить НДС на пальмовое масло — это дискриминационная политика. С таким заявлением выступил малайзийский Совет производителей этого продукта. В организации заявляют, что такие меры противоречат нормам Всемирной торговой организации.