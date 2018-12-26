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Торговый сбор для малого бизнеса снизят в Москве

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В Москве будет снижен торговый сбор для малого бизнеса. Соответствующий закон был принят в трёх чтениях депутатами Мосгордумы.

Как следует из документа, с 1 июля 2019 года снизится размер торгового сбора для малого бизнеса для объектов с торговыми залами до 50 кв. м на 10%, для торговых залов площадью от 50 до 300 кв. м — на 2–10%. Ставка для объектов, площадь которых превышает 300 кв. м, составит 75 рублей за 1 кв. м в квартал.

В ходе заседания глава департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице действуют более 800 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере трудится более 2,4 млн человек, город заинтересован в комфортном развитии бизнеса, отметил чиновник.

Депутаты Мосгордумы также одобрили поправки, касающиеся земельного налога. От его уплаты освободили профсоюзы и их объединения, пользующиеся участками для оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта.

Как ранее писал News.ru, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы поддержал увеличение штрафа за неоплату парковки в Москве в два раза — до пяти тысяч рублей. Такой законопроект внесён на рассмотрение в Московскую городскую думу.


#москва #налоги #Мосгордума #малыйбизнес
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