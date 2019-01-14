USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,293 $   Brent59.09 $ Bitcoin3,559.17 $
МОСКВА-2°C12:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Торговый оборот России и Китая вырос в 2018-м почти на треть

Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Торговый оборот Китая и России увеличился в 2018 году на 27,1%. Такие данные озвучил официальный представитель главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь в ходе пресс-конференции.

По его словам, совокупный объём товарооборота между двумя странами превысил отметку в $100 млрд, составив $107,06 млрд. Таким образом, по темпам роста двустороннего товарооборота Россия вышла на первое место среди всех торговых партнёров КНР, отметил чиновник. Китай поставлял в Россию в основном продукцию машиностроительной отрасли и электронику, а основой российских поставок в Китай стали сырая нефть, пиломатериалы и уголь, отметил Ли Куйвэнь.

В то же время внешний торговый оборот Китая в 2018 году достиг рекордного объёма в $4,62 трлн. Показатель увеличился по отношению к 2017 году на 12,6%. По словам представителя главного таможенного управления КНР, экспорт Китая вырос в 2018 году на 9,9%, составив $2,48 трлн, а импорт — на 15,8%, до $2,14 трлн.

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса Китая составило по итогам 2018 года $351,76 млрд.

Как ранее писал News.ru, оборот внешней торговли России вырос на 15,5%. Такие данные за 11 месяцев 2018 года приводит Федеральная таможенная служба России.


#россия #китай #торговля #товарооборот
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
экономика 21:20, 10 января 2019
ФТС сообщает о заметном росте оборота внешней торговли РФ
экономика 12:42, 10 января 2019
Товарооборот РФ и Китая растёт рекордными темпами
в мире 13:37, 9 января 2019
Торговые переговоры США и Китая завершились
Лента новостей
в мире 11:58
Зоозащитники уйдут из РФ ради слонов
общество 11:57
Снег в Москве будет идти всю неделю
общество 11:52
Экс-следователь нашёл связь между двумя взрывами газа
происшествия 11:48
Мужчина в Москве выпал из люльки и погиб
экономика 11:47
Курс доллара превысил 67 рублей
Другие новости
экономика 11:47
Курс доллара превысил 67 рублей
экономика 10:42
Курс рубля потерял более 30 копеек на открытии торгов
экономика 10:34
ЦБ: банковская розница уйдёт в цифровой формат за три года
экономика 09:26
Нефть марки Brent вновь торгуется ниже $60 за баррель
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top