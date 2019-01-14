Торговый оборот России и Китая вырос в 2018-м почти на треть

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Торговый оборот Китая и России увеличился в 2018 году на 27,1%. Такие данные озвучил официальный представитель главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь в ходе пресс-конференции.

По его словам, совокупный объём товарооборота между двумя странами превысил отметку в $100 млрд, составив $107,06 млрд. Таким образом, по темпам роста двустороннего товарооборота Россия вышла на первое место среди всех торговых партнёров КНР, отметил чиновник. Китай поставлял в Россию в основном продукцию машиностроительной отрасли и электронику, а основой российских поставок в Китай стали сырая нефть, пиломатериалы и уголь, отметил Ли Куйвэнь.

В то же время внешний торговый оборот Китая в 2018 году достиг рекордного объёма в $4,62 трлн. Показатель увеличился по отношению к 2017 году на 12,6%. По словам представителя главного таможенного управления КНР, экспорт Китая вырос в 2018 году на 9,9%, составив $2,48 трлн, а импорт — на 15,8%, до $2,14 трлн.

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса Китая составило по итогам 2018 года $351,76 млрд.

Как ранее писал News.ru, оборот внешней торговли России вырос на 15,5%. Такие данные за 11 месяцев 2018 года приводит Федеральная таможенная служба России.