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Экономический советник американского лидера Ларри Кудлоу сообщил, что переговоры по торговым разногласиям с Китаем будут продолжены на следующей неделе.

Точной даты начала переговоров пока не объявлено, но Кудлоу подчеркнул, что представители стран продолжают общение по телефонной связи. Также он рассказал об ожиданиях американской стороны: США надеются, что Китай «справится со своей задачей», закупив значительную часть западного импорта, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Президент США Дональд Трамп заявил, что дополнительные пошлины на ввоз товаров из Китая вводиться пока не будут, но и старые никто не снимет.