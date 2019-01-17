России предрекли новый рекорд в торговле

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Положительное сальдо баланса превзойдёт показатель 2011 года

Французская газета Les Echoes восхитилась состоянием российской внешней торговли, которая, как убеждено издание, готова взять очередную высоту. В январе-ноябре 2018 года положительное сальдо торгового баланса России составило $191,4 млрд, годовой показатель, скорее всего, побьёт рекордные $198 млрд 2011 года, пишет Les Echoes со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.

В прошлом году сальдо торгового баланса РФ выросло на 65,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017-го. За январь-ноябрь объём российской торговли составил $629 млрд, а экспорт увеличился на 27,5% — до $410,2 млрд, отмечает автор статьи в Les Echoes Жан-Мишель Градт.

Мировая ценовая конъюнктура улучшилась

Ранее в Центробанке сообщили об увеличении положительного сальдо торгового баланса страны в январе-августе 2018-го до $119,9, что в 1,7 раза превосходит показатель аналогичного периода 2017 года. Этот скачок ЦБ объясняет «улучшением международной ценовой конъюнктуры для основных позиций российского экспорта и замедлением роста импорта». Действительно, топливо и энергоносители составили чуть менее двух третей (64,3%) экспорта (только Германия поглощает 20% добычи газа) и выросли до 5,4% по объёму и 36,1% по стоимости. Сегодня они обеспечивают половину доходов бюджета.

В первую пятерку основных торговых партнёров РФ в январе-ноябре минувшего года среди стран дальнего зарубежья вошли Китай, товарооборот с которым составил $98,7 млрд (рост на 27,3% в годовом выражении), Германия — $55,2 млрд (плюс 22,7%), Нидерланды — $42,7 млрд (рост на 17,2%), Италия — $24,4 млрд (плюс 13,7%) и Турция — $23,2 млрд (рост на 17,9%). Ранее стало известно, что импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья за весь 2018 год достиг $211,9 млрд, увеличившись на 4,6% к предыдущему году.

Wang Kai/Global Look Press

Спорные качественные характеристики

Отношение к положительному сальдо торгового баланса РФ среди экспертов достаточно противоречивое. Несмотря на увеличивающийся отрыв экспорта над импортом, качественные характеристики этого профицита вызывают обеспокоенность у многих экономистов.

«Углеводороды — традиционная статья нашего экспорта. Все призывы спрыгнуть с нефтяной иглы так призывами и остаются. Нынешняя схема „относительно дорогая нефть + дешёвый рубль“ позволяет правительству ничего не делать. Единственное, что оно сейчас усиленно мониторит — это темпы роста инфляции. Если инфляция вырастет, эта схема начнёт давать сбои, чреватые вспышками социальной напряжённости», — рассуждает в комментарии для News.ru старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов.

По его словам, положительное сальдо сформировалось из-за низкого курса рубля, а также из-за того, что импортной продукции России стала закупать меньше. Такая ситуация наблюдается с 2014—2015 годов, когда заработала программа импортозамещения.

«Как бы ни росло положительное сальдо торгового баланса, мы с вами этого не заметим. Ко всем привычным нам трудностям власти добавили бюджетное правило. Фактически мы живём при цене нефти в $40. Весь сверхдоход изымается и складывается в кубышку под громким названием Фонд национального благосостояния», — говорит Дроздов.

Эксперт категорически не согласен с министром экономического развития Максимом Орешкиным, который «все наши беды свалил на санкции и внешнюю неблагоприятную конъюнктуру».

«Это не так, ведь никаких стоящих правительственных инициатив по развитию экономики мы не видим. На всех форумах звучит только одна мантра: „Нефть, газ, нефть, газ“. Всё крутится вокруг ТЭКа, идей строительства очередных терминалов СПГ и месторождений», — уверяет собеседник News.ru.

Что касается рекордной отметки 2011 года ($198 млрд), то, напомним, в 2009-м мир вошёл в активную фазу финансово-экономического кризиса. Это привело к падению российского экспорта и импорта товаров в денежном исчислении, которое затем было отыграно в течение двух лет.