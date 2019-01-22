Курс доллара вырос на 19 копеек

https://news.ru/storage/news/f998922ebbd591a9bf4fa84914fcbc4e/709fd9db-e7ea-44f1-b0b8-c9e84cd895c6_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 18,65 копейки и составил 66,5499 рубля. 21 января он был на уровне 66,3634 рубля.

Торги по американской валюте 22 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:27 мск биржевой курс доллара увеличился на 15,25 копейки, составив 66,5425 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,6275 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,4225 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.