USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,284 $   Brent61.88 $ Bitcoin3,541.30 $
МОСКВА-15°C12:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Курс доллара вырос на 19 копеек

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 18,65 копейки и составил 66,5499 рубля. 21 января он был на уровне 66,3634 рубля.

Торги по американской валюте 22 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:27 мск биржевой курс доллара увеличился на 15,25 копейки, составив 66,5425 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,6275 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,4225 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #торги #мосбиржа
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


Лента новостей
происшествия 12:00
Пожар произошёл в здании Арбитражного суда в Петербурге
политика 11:54
ФСБ перенесла визит дипломатов к Полу Уилану
происшествия 11:52
Заключённые напали на охранников в ростовской колонии
экономика 11:52
Киев хочет заставить Москву содержать свой трубопровод
шоу-бизнес 11:44
Сын Бондарчука разводится с женой
Другие новости
экономика 11:52
Киев хочет заставить Москву содержать свой трубопровод
экономика 11:43
Проходящий санацию МИБ продолжит работу
экономика 11:01
Курс рубля снижается на открытии торгов
экономика 10:55
В рейтинг самых дорогих брендов попали три компании из РФ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top