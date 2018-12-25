Курс доллара вырос на 34 копейки

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 33,75 копейки и составил 68,7448 рубля. 24 декабря он был на уровне 68,4073 рубля.
Торги по американской валюте 25 декабря проходят в плюсе. По состоянию на 11:30 мск биржевой курс доллара вырос на 25,75 копейки, составив 68,85 рубля. На максимуме за доллар предлагали 68,97 рубля, минимальная стоимость сделки составила 68,38 рубля.
ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.