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Курс доллара вырос на 34 копейки

Лантюхов Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 33,75 копейки и составил 68,7448 рубля. 24 декабря он был на уровне 68,4073 рубля.

Торги по американской валюте 25 декабря проходят в плюсе. По состоянию на 11:30 мск биржевой курс доллара вырос на 25,75 копейки, составив 68,85 рубля. На максимуме за доллар предлагали 68,97 рубля, минимальная стоимость сделки составила 68,38 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


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